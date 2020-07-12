على ارتفاع 3 آلاف متر عن سطح البحر، تحتضن منطقة عسير فعاليات صيف 2020، الذي يأتي هذا العام بعنوان «مرحباً ألف.. تنزه بحذر» فيما يستعد أهالي المنطقة للاستمتاع بـ99 فعالية مختلفة تناسب جميع فئات الزوار والمصطافين، علاوة على تدشين مشروع 100 مزارع من أبناء المنطقة لعرض منتجاتهم الزراعية من الحبوب والعسل والفواكه والخضار والورود والنباتات العطرية.وتضم الفعاليات التي تستمر على مدى شهرين كاملين، عروض الطيران المسرحي، وعروض السيارات الكلاسيكية، ورياضة الجري، وأوبريت افتتاح صيف بلقرن، والأسر المنتجة، وفعالية الفود الترك، وليالينا التراثية، وفعالية علايا آرت الموسم الثاني، وتجربة الهدوء والاسترخاء في شفا بني عمرو، وبرنامج زيارة القرى التراثية والفلكلور الشعبي والأمسيات الشعرية.