حققت السعودية قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة «لتطور الحكومة الإلكترونية»، متقدمة 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى للمؤشر الذي يشمل 139 دولة. ونتيجة دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قفزت المملكة 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في «البنية الرقمية التحتية» لتحل في المرتبة 27 عالمياً، والـ8 بين دول مجموعة العشرين، كما تقدمت 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً في مؤشر «رأس المال البشري»، والـ10 ضمن العشرين. فيما حلت مدينة الرياض في المركز الـ10 عالمياً ضمن مؤشر التقنية الفرعي، كما جاءت في المركز الـ31 عالمياً في مؤشر التنافسية بين المدن الأكثر جذباً.