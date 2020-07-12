فوجئ متابعو المنتج المصري أحمد السبكي بمنشور على حسابه في «إنستغرام»، كتب فيه: «وقعت على فيلم جار القمر مع ياسمين رئيس رغم أنه تحت تهديد السلاح»، وبعد دقائق، ظهر السبكي في صورة مازحاً مع رئيس أثناء توقيع العقود، مؤكداً أن منشوره الأول كان مجرد مزحة. وسيبدأ تصوير الفيلم الجديد خلال الأسابيع القادمة، بمشاركة أحمد الفيشاوي وأسماء جلال وعلي الطيب، ليكون جاهزاً للعرض في السينما بداية 2021. يذكر أن آخر أعمال رئيس السينمائية فيلم «لص بغداد» مع محمد عادل إمام وفتحي عبدالوهاب وأمينة خليل، وعرض في السينما بداية العام الحالي، وحقق إيرادات بلغت 32 مليون جنيه.