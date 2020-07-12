كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل قتل شاب لوالده ذبحاً في «الإسكندرية» شمال القاهرة، فيما أكدت النيابة أن الجاني مريض نفسياً. وأعلنت السلطات في بيان (الأحد)، ورود بلاغ من أهالي حي كرموز، يفيد بإقدام شاب على قتل والده،فيما أكد أحد الجيران أن الجاني كان يحمل سكيناً ويده ملطخة بالدماء قبل أن يلوذ بالفرار.وذكرت التحقيقات أن الشاب (ع.س) (26 عاماً) فصل رأس والده (س.م) (65 عاماً) عن جسده، بعد نشوب شجار بينهما. فيما تواصل إدارة البحث الجنائي البحث عن المتهم الهارب، الذي ثبت أنه صاحب سوابق ومطلوب في قضايا قتل عمد، وشروع في قتل.