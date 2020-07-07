فتحت السلطات الماليزية تحقيقا موسعا ضد مراسلي قناة «الجزيرة» القطرية، بعد تورطهم في التحريض ضد الدولة والحث على أعمال الشغب. وقالت صحيفة «The Star» الماليزية (الثلاثاء): «ترفض الحكومة بشدة التقرير الوثائقي الذي بثته «الجزيرة» باللغة الإنجليزية.. والذي جاء فيه أن ماليزيا مارست التمييز العنصري ضد مهاجرين غير شرعيين أثناء تطبيق قرارات تقييد الحركة للحد من انتشار فايروس كورونا». بدوره قال مسؤول في الشرطة المحلية: «بما أننا تلقينا تصريحات حول الطبيعة غير القانونية للتقرير الذي عرضته «الجزيرة»، فنحن ملزمون بإجراء تحقيق شامل في تصرفات المشتبه بهم.. سندعو المراسلين للتحقيق العاجل، وفق متطلبات القانون الجنائي للبلاد».