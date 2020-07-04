رغم نجاح مسلسلها الرمضاني الأخير «هيا وبناتها»، الذي أحدث ضجة واسعة، فاجأت الممثلة الكويتية صمود الكندري جمهورها بإعلان اعتزالها الفن. وقالت في مقطع فيديو بثته مساء الجمعة على حسابها في «سناب شات»: إن لديها إحساسا بأن الوقت الحالي مزعج على الصعيد العام. ونوهت: «في كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات القادمة». وكشفت أن اعتزالها بسبب رغبتها في التفرغ لـ«البزنس» الخاص، دون أن تفصح عن طبيعته. وتابعت: «خلال 13 عاما في مجال التمثيل حصدت محبة واحترام المتابعين.. يارب المحبة تكون دائما وأتمنى تكون السنين اللي قضيتها معاكم على الشاشة خفيفة عليكم».