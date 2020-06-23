اضطر لص للاتصال بشرطة النجدة في بريطانيا لطلب المساعدة أثناء اقتحامه أحد المنازل للسطو عليه وسرقة محتوياته بمدينة «سويندن» جنوب غرب إنجلترا. وأعلنت الشرطة اسم اللص «فريدريك مولتون» (53 عاماً) والذي اتصل على رقم النجدة طالباً المساعدة بعدما رماه حظه العاثر إلى تعلقه بنافذة منزل «فارغ»، من دون سرقته.ووصل رجال الإطفاء إلى المكان لتقديم المساعدة للص العالق الموشك على السقوط، ومن ثم حضرت الشرطة لاعتقاله، وقالت شرطة «ويلتشاير» في بيان لها أخيرا: «بينما كان يتسلق بواسطة النافذة فقط علقت قدمه فيها ومن ثم أصبح معلقاً بالمقلوب، ونتيجة لذلك اضطر للاتصال بخدمات الطوارئ من أجل إنقاذه، حيث قام رجال الإطفاء فعلا بتقديم المساعدة اللازمة له».بدورها أدانت محكمة في «سويندن» مولتون (الثلاثاء) بجريمة السرقة وأصدرت بحقه حكما بتقديم «الخدمة المجتمعية» لمدة 18 شهراً، كما فرضت عليه الامتثال لجملة من المتطلبات بما فيها الامتثال لحضور مواعيد محددة من أجل إعادة التأهيل، وهي حالة تشبه «الإقامة الجبرية».