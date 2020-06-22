توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن تشهد المنطقة الغربية ارتفاعاً كبيرا في درجات الحرارة غدا (الثلاثاء)، بسبب هبوب رياح شرقية ساخنة جافة مع تأخر هبوب نسيم البحر، فيما تشهد مناطق حفر الباطن والشرقية والأحساء والرياض رياح البوارح المثيرة للغبار والأتربة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وخصوصا بالرياض فترة الظهر والعصر. بينما تنخفض درجات الحرارة قليلا على الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات تبوك، بسبب هبوب رياح أقل حرارة قادمة من الشام، وتنخفض الحرارة ليلاً لتصبح الأجواء مائلة للبرودة، فيما تظل حارة نسبياً نهارا. ويرجح أن تسجل مدينة جدة أعلى درجات الحرارة على مستوى المملكة لتصل إلى 46 مئوية.