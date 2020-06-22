أعلن مدير مركز «جاماليا» للأوبئة والبيولوجيا المجهرية الروسي ألكسندر جينتسبورج أن اللقاح المطور بالاشتراك مع وزارة الدفاع يحمي من عدوى «كورونا» لمدة تزيد على عامين. وقال في تصريح صحفي (الإثنين): «نجرى تجارب سريرية على اللقاح منذ 18 يونيو الجاري بمستشفى بوردينكو على 18 متطوعاً، وستصبح النتائج جاهزة نهاية يوليو القادم»، مضيفا: «يتم حقن اللقاح مرتين متتاليتين ما يضمن الحماية من عدوى الفايروس التاجي لـ24 شهراً على الأقل». ووفق RT، أكد جينتسبورج أن مثل هذا التأثير طويل الأمد للدواء الجديد تم إثباته في وقت سابق، على اللقاحات ضد فايروس إيبولا في غينيا بإفريقيا.