في ظل وفيات وإصابات فايروس كورونا، أثار طلب مدرسة بريطانية من طلابها عمل مخططات لجنازاتهم، غضبا واسعا بين أولياء الأمور، لاسيما أن المخطط المطلوب يتضمن الترنيمة التي يفضلونها أثناء العزاء، ولون ونوعية الزهور لإحياء ذكرى وفاتهم. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، تلقى طلبة الصف الثامن ذوو الأعمار 13 عاما، بمدرسة سانت بول بمدينة ليستر البريطانية، واجبا يتضمن هذا المخطط، ما دفع أحدهم لنشر صورة الواجب المدرسي عبر «فيسبوك»، متضمنا سؤالا مفاده: «أين تريد أن تدفن جثتك؟»، علاوة على أسئلة أخرى غريبة تشمل المدعوين للعزاء ونوع الملابس وما إذا كانوا يفضلون الدفن أم الحرق!