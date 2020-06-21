احتفل حفيد ملكة بريطانيا الأمير وليام (الأحد) بذكرى ميلاده الـ38 في حفل بسيط بحديقة القصر الملكي تنفيذا لتوجيهات الملكة بإلغاء الاحتفالات والمناسبات بسبب «كورونا». ونشر القصر عبر «تويتر» صورا عفوية لوليام بصحبة أطفاله الثلاثة جورج وشارلوت ولويس، التقطتها زوجته دوقة كامبريدج كاترين ميدلتون البالغة أيضا 38 عاماً، ويعد وليام الرجل الثاني في ترتيب وراثة العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية (94 عاما) بعد والده الأمير تشارلز (71 عاما). والمعروف عن وليام، الابن البكر لتشارلز والراحلة ديانا، أنه خدم في القوات المسلحة البريطانية 7.5 عام في العشرينات من عمره، بينما برز داعماً للصحة العقلية والمشردين والبيئة في الأعوام الأخيرة.