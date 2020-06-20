من المنطقي أن تبدأ خطط العودة للحياة الطبيعية، خصوصا في أماكن الإنتاج، لاستمرار الحياة، ما يفرض عددا من الاحتياطات الاحترازية التي تناسب مرحلة التعايش وعودة الأعمال بأمان، عقب فترة الإغلاق ومنع التجول بسبب فايروس كورونا. ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، يقول منسق الصحة بالمجلس الأمريكي للسلامة بيتر دولي: على المنشآت وضع خطة مكتوبة ومعلنة وإلزام كافة العاملين بها ضمانا لسلامتهم، استنادا إلى التباعد الجسدي لمسافة لاتقل عن مترين، والتزام الجميع برتداء الكمامات والقفازات، وزيادة التهوية في الأماكن المغلقة، وإعادة توزيع فترات وجود الموظفين بالمنشأة ما يقلل أعداد المتواجدين في الوقت نفسه، مع التنظيف والتعقيم المستمرين للمكاتب والمقاعد.