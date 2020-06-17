لا يزال صراع الشركات الفنية في مصر على حقوق صوت كوكب الشرق أم كلثوم مستمرا، رغم أن محكمة القاهرة الاقتصادية، حسمت النزاع (الإثنين) الماضي لصالح شركة صوت القاهرة، في حكم واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن بالنقض عليه. بعد ثبوت ملكية تسجيلات أم كلثوم للشركة وفقا للعقود المبرمة معها في حياتها، وعدم الاعتداد بعقود وقعها بعض ورثتها أخيرا.ويؤكد الحكم أن رصيد مصر الغنائي الذي تملكه شركة صوت القاهرة، التابعة للدولة، أصبح من حقها وحدها، وليس لأحد أن يدعي غير ذلك.وتعود الأزمة إلى قضية رفعتها شركة ستارز ضد شركة صوت القاهرة بخصوص تجاوز الأخيرة في استغلال الحقوق الممنوحة لها من شركة ستارز لأغاني أم كلثوم واستغلالها بطريقة الديجيتال. فيما أصدر المنتج الفني محسن جابر بيانا قال فيه: «ليس صحيحا أن حكم المحكمة ذكر أن أغاني السيدة أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة، بل على العكس فقد أكدت المحكمة على ملكية شركة ستارز (التي يملكها جابر) لحقوق أغانيها». وأضاف جابر: «الحكم رفض دعوى ستارز تأسيسا على أنها منحت شركة صوت القاهرة الحق في هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 17 أكتوبر 2010، ولذلك فإن أغنيات أم كلثوم ما زالت ملكا كاملا لشركة ستارز التي أعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت القاهرة». وتابع: «رفعت شركة ستارز منذ عامين، قضية لفسخ هذا العقد لمخالفة صوت القاهرة بنوده، وتحقق الشرط الصريح الفاسخ وهذه الدعوى مؤجلة لجلسة 23 يونيو الجاري».