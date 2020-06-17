في بشرى كبيرة للإنسانية، أعلنت شركة ساينوفاك بيوتك الصينية أمس أن النتائج الأولية للتجارب البشرية على لقاح ضد فايروس كورونا الجديد قامت بتطويره، أكدت أنه مأمون، وأنه ساعد في تكون أجسام مضادة لدى 90% ممن خضعوا للتجارب، خلال أسبوعين من تلقيحهم به. وأضافت -في بيان- أن أياً منهم لم يبلغ عن حدوث أعراض جانبية للقاح المسمى «كورونافاك». وأوضحت أن التجارب أجريت بالمركز الإقليمي للتحكم بالأمراض بمحافظة جيانغسو (شرق الصين). وبقيت تجربة بشرية ثالثة ستستغرق 28 يوماً. واعتبرها رئيس الشركة ويدونغ ين نتائج مبشرة جداً. وأعلن أن الشركة اتفقت مع البرازيل على إجراء تجارب المرحلة الثالثة في ساوباولو. وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 130 تجربة بشرية تجرى حول العالم على لقاحات محتملة.