اتهمت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي مدير أعمالها المصري محمد وزيري بسرقة فيلتها، وأطلقت عبر حسابها في «تويتر» (الثلاثاء) بياناً بعنوان «إلى من يهمه الأمر» تحذر فيه من التعامل مع وزيري الذي منع أقاربها من دخول فيلاتها وشققها في مجمع سكني بمنطقة الشيخ زايد المصرية. وأضافت: «أي تصرف من وزيري باطل بطلانا مطلقاً.. ولعدم تمكني من السفر إلى مصر لتعليق الطيران، فإنني أحذر منه لحين إلغاء التوكيل الذي حررته باسمه».من جهتها، أعلنت المصرية مي كساب أنها تعاني من زيادة وزنها بشكل واضح خلال فترة العزل المنزلي، وقالت في تعليق ساخر على حسابها في «تويتر»: «بادفع ثمن كل كاس سحلب وطاجن ميكس وشوكولاته». وتابعت: «الله يسامح العاصفة اللي طلعتلي كرش». ورغم أن كساب طرحت أغنية منفردة حملت اسم «وي عاجبك فيها إيه» أخيرا، إلا أنها غير راضية عن استمرار العزل وتعطيل المصالح، على حد قولها.وأخيراً، هاجمت نانسي عجرم مواقع التواصل، لاسيما «تيك توك» لتأثيرها السلبي على عقول الأطفال، ونصحت الأمهات في مداخلة تلفزيونية (الإثنين) بعدم ترك أبنائهم ليضيعوا أوقاتهم على المنصات، وتحفيزهم لقراءة الكتب، فيما انتقدت التعليم عن بُعد المعتمد حاليا بسبب جائحة كورونا، وترى أن 75% من الوقت يضيع دون تركيز الطلبة خصوصا الصغار الذين يجلسون في منازلهم مرتاحين ممددين سيقانهم، وفكرهم مشتت بين الكمبيوتر التلفاز.