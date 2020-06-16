رغم القيمة العلمية والمعنوية لجائزة نوبل التي تمنح تقديراً للعلماء والأكاديميين والمثقفين، تعرض عائلة عالم الأحياء البريطاني روبرت إدواردز الجائزة التي حصدها مخترع الإخصاب في المختبر IVF عام 2010 في مجال الطب، للبيع في دار كريستي بلندن. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، يتوقع بيع الجائزة «ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطاً» في المزاد الذي يبدأ (الأربعاء) القادم بما يعادل مليون دولار، وهو ما اعتبره مدير الدار يوسي بيليكانين زهيداً لقلة زوار المزاد بسبب كورونا. وابتكر إدواردز، الذي توفي عام 2013، عملية الإخصاب خارج الرحم، ما نتج عنها ولادة نحو 8 ملايين طفل حول العالم.