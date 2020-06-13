قررت قرية إيطالية بيع منازلها بسعر زهيد إلى درجة لا تُصدّق، على أمل أن يقوم المشترون بإعادة ترميم بيوتهم، ليعود للقرية سحرها الريفي الأخاذ. ولا يزيد سعر المنزل للراغبين عن يورو واحد (4 ريالات و6 هللات)! وتقع قرية سنكرفروندي في إقليم كالابريا الجنوبي. وتمتاز القرية، التي طبعت صورة لها على بطاقة بريدية، بطبيعة ساحرة، ومنظر فريد. غير أن منازلها تبدو مهجورة، ومهملة. وتشترط سلطات القرية على المشتري أن يدفع يورو واحداً ثمناً للعقار، و250 يورو (1015 ريالاً) قسط سنوي لوثيقة تأمين، إلى حين انتهاء الترميم. وكما ينص عقد البيع على أنه في حال لم يقم المشتري بإعمار العقار خلال ثلاثة أعوام تُفرض عليه غرامة قدرها 20 ألف يورو (81 ألف ريال). وقال عمدة القرية ميشال كونيا لشبكة «سي إن إن» إنه أطلق على هذا المشروع «عملية الجَمال». وأضاف أنه أقدم على هذا الإجراء تحت وطأة الدمار الناجم عن وباء كوفيد-19. وكانت قرية موسوميللي، في جزيرة صقلية، عرضت منازلها للبيع مقابل يورو واحد فقط. وقال كونيا إن السكان هجروا القرى إلى المدن، وأخذت منازلهم تهترئ.