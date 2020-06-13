في خبر يشيع الأمل لملايين البشر حول العالم، أعلنت إيطاليا أمس (السبت) أن اللقاح ضد فايروس كورونا قد يرى النور في الخريف القادم. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن اختبارات للقاح ضد الفايروس المستجد، الذي أصاب أكثر من 7 ملايين إنسان حول العالم، دخلت مرحلة متقدمة وقد يكون متاحا في الخريف القادم.وأوضح الوزير الإيطالي أن بلاده وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة «أسترازينيكا» من أجل تزويد المواطنين الأوروبيين بلقاح ضد الفايروس، مشيراً إلى أن العقد يتضمن تسليم 400 مليون جرعة من لقاح تم تطويره مع جامعة أكسفورد، وأضحى في مرحلة تجريبية متقدمة بالفعل، من المتوقع أن تنتهي في الخريف القادم.