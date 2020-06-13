تواكب شبكة قنوات روتانا الحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية في المملكة (#نعود_بحذر)، وذلك وفق تعليمات الحكومة السعودية والإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.وغيّرت روتانا أخيراً شعارات كافة قنواتها التلفزيونية لتحمل شعار (#نعود_بحذر)، كما أنها ستخصص العديد من فقرات برامجها والفواصل خلال هذه الفترة للحديث عن هذه الحملة التوعوية، وحث المواطنين والمقيمين في المملكة على ضرورة أخذ الحيطة والتزام الحذر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والامتثال للتعليمات التي تُطلقها الجهات الحكومية ووزارة الصحة.يأتي ذلك امتدادًا لمواكبة شبكة قنوات روتانا لحملات التوعية في المملكة لمواجهة وباء كورونا، التي بدأتها من خلال حملة مواكبة «خليك بالبيت» التي أطلقتها السعودية واستمرت ما يزيد على شهرين، وحققت روتانا من خلالها نجاحًا كبيرًا، حيث أطلقت قناتها الجديدة قناة «روتانا كوميدي» وأيضًا «روتانا كيدز» للأطفال في تلك الفترة للترفيه عن المواطنين والمقيمين خلال الحجر المنزلي، كما بثت العديد من البرامج عن بعد والأفلام والمسلسلات الجديدة عبر شاشاتها.