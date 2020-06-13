رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها 20 مليارديراً خلال تعاملات (الخميس) الماضي، والمقدرة بـ55 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط، بسبب النظرة التشاؤمية لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي حول كورونا، لم يتزحزح الأثرياء عن صدارة التصنيف العالمي وفق مؤشر «بلومبرغ»، وتصدر رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو صفوف الخاسرين بتراجع ثروته 6.25 مليار دولار، لكنه احتفظ بمركزه (الثالث) في القائمة، وتجاوزت خسائر مؤسس أمازون جيف بيزوس 5 مليارات، ومثله رئيس «بيركشاير هاثواي» وارن بافيت، بينما احتفظا بترتيبهما الأول والخامس، وخسر بيل غيتس «مايكروسوفت» 4.48 مليار، لكنه لايزال ثانياً، كما تكبد مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ 4.56 مليار، غير أنه احتفظ بمركزه الرابع.