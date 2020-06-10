في قضية هي الأولى من نوعها، حصل موظف على 45000 دولار أمريكي تعويضا، إثر مقاضاته مديره بسبب وظيفته المملة التي جعلته يشعر بالاكتئاب، ما دفعه للاستقالة. ووفق موقع DW الألماني، عمل فريدريك ديسنارد (48 عاما) مديراً لشركة صناعة عطور فرنسية في باريس، وبعد 4 أعوام تقدم بدعوى ضد صاحب العمل، أكد فيها أن وظيفته مملة ولا توكل إليه مهام صعبة، ما أصابه باكتئاب تطور لنوبات صرع، ما أجبره على تركه. وقال قاضي محكمة الاستئناف في باريس في حيثيات الحكم الذي صدر أخيرا: «معاناة ديسنارد من الصبر على العمل، تتساوى مع الإنهاك في العمل».