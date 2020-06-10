ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة خلال الساعات الماضية، بعد تداول نبأ وفاة المغني الإماراتي حسين الجسمي في حادثة سير، ما دفع المكتب الفني بمجموعة قنوات mbc السعودية للتدخل والنفي. إذ أكد المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية زياد حمزة، عدم صحة الخبر، وقال في اتصال هاتفي مع «بانوراما FM مساء (الثلاثاء) أنه تواصل معه واطمأن على صحته. فيما نشر الجسمي تغريدة على حسابه في «تويتر»، وكتب: «من اعتاد أن يسعد الناس يصعب عليهم معرفة حزنه». يذكر أن الجسمي المغني العربي الوحيد الذي شارك في حفلة «عالم واحد.. معاً في المنزل» التي بثت على الهواء أبريل الماضي.