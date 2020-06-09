آلام الظهر لا ترتبط بفئة عمرية، إذ يعانيها ممارسو الأعمال المكتبية ممن يجلسون لساعات طويلة، إلا أن البعض لا يشعر بهذه الآلام إلا أثناء السعال. ويؤكد باحثو كلية الطب بجامعة أريزونا وفق موقع Natural News الأمريكي أن هذا الشعور يعود لـ5 أسباب، هي: التضييق الشوكي، إذ تصبح المسافة داخل القناة العصبية ضيقة ما يشكل ضغطا على الحبل الشوكي، والإصابة بعرق النساء الناتج عن ضغط العصب الوركي. كما تؤدي زيادة الضغط على منطقة الظهر لإصابات مؤقتة تعرف باسم «الشد العضلي» تعالج بكمادات باردة، ومن أسباب هذا الشعور أيضا الإصابة بسرطان الرئة، وأخيرا انفتاق الأقراص بين فقرات العمود الفقري.