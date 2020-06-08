بينما ينصح أطباء العالم بالالتزام بمسافة لا تقل عن متر، كأحد أساليب الوقاية من كورونا، نجح الإسكافي الروماني غريغوري لوب في ابتكار حذاء يضمن التباعد الجسدي بطول يبلغ 75 سنتيمتراً. وفور انتباه وسائل الإعلام المحلية لاختراعه، بدأ لوب في تلقي طلبات من جميع أنحاء العالم لشراء الحذاء الذي وصف بآخر مضادات الفايروس المستجد، ما أنقذ ورشته الصغيرة في بلدة كلوج نابوكل قرب العاصمة بوخارست من الإفلاس. ويقول لوب: «الحذاء مصنوع يدوياً بأفضل أنواع الجلود». وقبل أسبوعين أصبحت رومانيا أحدث بلدان العالم التي تتخطي الـ1000 وفاة بـ«كوفيد-19»، إذ بلغ عدد الوفيات 1063 حالة من بين 16 ألف إصابة.