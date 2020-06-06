رغم وجود شهود عيان على الأزمة التي نشبت بين المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، لدرجة وصلت لطلب الطلاق بعد التراشق بالألفاظ، واستعانتهما بزميلهما أحمد سعد لمحاولة الصلح، خرج الزوجان على حساباتهما الشخصية (الجمعة) ونفيا هذه الأخبار، بينما أكد سعد أن غياب الحفلات الغنائية جراء كورونا وجلستهما في البيت وراء تأجيج الخلافات بينهما.أما بطل مسرح مصر حمدي الميرغني، فأكد في لقاء تلفزيوني أمس الأول أنه يهاب العمل مع الزعيم عادل إمام، لافتاً إلى أن المخرج رامي إمام هو من رشحه للعمل في مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض في رمضان الماضي، ورغم أنه توقع أن تكون مشاهده مع الزعيم قليلة، إلا أنه وبعد قراءة الورق فوجئ بأن معظم مشاهده وجهاً لوجه معه، ما جعلنه يشعر بالقلق الممزوج بالفرحة. فالعمل أمامه مسؤولية ورهبة.وأخيراً، تعاقدت الممثلة المصرية صابرين للمشاركة في فيلم «النمس والأنس» للمخرج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى، وستبدأ التصوير خلال الأسبوعين القادمين، وقالت صابرين: «سنعمل حتى ولو لم تنتهِ جائحة كورونا.. الفن رسالة ولازم نشتغل مهما كانت التضحيات». يذكر أن آخر ظهور لصابرين في السينما كان كضيفة شرف في فيلم «تراب الماس» عام 2018.