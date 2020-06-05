احتفت مجلة السياحة السعودية (ترحال)، بإصدار العدد 100، أخيرا، والذي يأتي وسط أجواء من التفاؤل تعم العالم بالعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر. واعتمدت المجلة على الصورة بشكل أكبر من السابق في جميع موضوعاتها، وهي في كل عدد تتجول في وجهات سياحية وحضارية داخل المملكة.

وجاء غلاف العدد الجديد من أبها البهية، حيث أزهار شجرة الجاكرندا البنفسجية التي تزهر هذه الأيام في شوارع وحدائق عروس الجنوب، فيما رصدت موضوعات المجلة صناعة الفخار في الأحساء، ومن حزم الجلاميد بين عرعر وطريف شمال شرقي المملكة ترصد المجلة بالصورة رحلة ناجحة للثلوج هناك. كما استعرض العدد قصة فريق من المصورين السعوديين تجولوا في سماء المملكة بأسطول من 4 طائرات، على مدى سنوات عدة تمكنوا خلالها من التقاط 36 ألف صورة لمناطق ومواقع لم تكن وصلتها أعين المصورين من قبل.

كما رصد العدد العديد من الوجهات السياحية في المملكة، بينها الداير أرض الحصون وناطحات السحاب الحجرية والحدائق الخضراء المعلقة في منطقة جازان، والسوق الشعبية في العارضة، ووثقت المجلة لقطات مصورة وفريدة من مشروع الأمير محمد بن سلمان لترميم المساجد التاريخية، إذ حوت الصور إنجازات المشروع حتى الآن، كما تناولت بالصور سلسلة للمساجد التي تم ترميمها في السعودية حتى تاريخه، والتي أنشئ أقدمها منذ ما لا يقل عن 1432 عاماً.