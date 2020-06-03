رغم حالة الانزعاج التي انتابت جمهوره، أبدى المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله إعجابه بتقليد «ميكب آرتست» كويتية تدعى «أمل» ملامح وجهه بالمكياج، ونشرت مقطع فيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل التي يتابعها عشرات الآلاف، فيما شارك أمير الطرب، كما يلقبه معجبوه، المقطع على حسابه في «تويتر» مرفقا بتغريدة قال فيها: «أنت فعلاً فنانة وموهوبة.. شكرًا لك». بينما وصف مغردون شكلها بـ«غير المستحسن»، وأنها ظهرت مثل «المشعوذة»، ولم تقترب من شكل الفنان. وتناقل المتداولون المقطع بشكل واسع بعدما ظهرت «أمل» مرتدية ذات الملابس التي يظهر بها عبدالمجيد في حفلاته، مصحوبة بأغنية «متغير علي»، وأمسكت العود وأبدت تفاعلها مع الجمهور، كما يفعل.