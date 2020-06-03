كشف طبيب بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية أن الممثلة المصرية رجاء الجداوي فقدت وعيها في ساعة متأخرة من مساء (الثلاثاء)، بعد دخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفايروس كورونا أخيرا، ما دفع الأطباء لوضعها على جهاز التنفس الصناعي. وفق وسائل إعلام مصرية.

بدوره، أكد مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية سعيد السقعان، أن الجداوي تعرضت لمضاعفات صحية أدت إلى وضعها على جهاز «تنفس لا تدخلي». وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» على mbc، قبل ساعات، أن حالتها غير مستقرة، لاسيما أنها شعرت فجر (الثلاثاء) بضيق شديد في التنفس وارتفاع درجة حرارتها وصداع ودوار، وتبين أن نسبة الأوكسجين في دمها تقل عن 90%، ما استلزم نقلها للعناية المركزة.

وكانت أميرة حسن مختار إبنة الجداوي الوحيدة ذكرت مساء (الإثنين)، أن والدتها تعاني ارتفاعا في درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار تأرجح حرارتها بين الارتفاع الانخفاض. فيما كشفت نتيجة تحاليل للجداوي إيجابيتها واستمرار إصابتها بالفايروس.