لم يعد التخلص التام من الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي ضروريا، لاسيما أن المعروف أن تناول الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من الدهون يؤثر سلبا على الصحة، لكن باحثي مدرسة الطب في إرفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية يؤكدون بناء على دراسة نشرت (الأحد) ضرورة عدم التخلص منها كلياً. وأجرى الباحثون دراستهم على عدد من الفئران الحوامل، قسموا إلى مجموعتين: الأولى تم إدراج أطعمة دهنية بنسبة 40% من المعتاد، فيما قدموا للمجموعة الثانية نظاما غذائيا عاديا. فوجدوا أن صحة الفئران في المجموعتين لم تتأثر أبدا. ومع ذلك، قام الباحثون بتحليل صحة مواليدهم بعد مرور سنة ونصف. ليتبين أن الفئران التي تناولت أمهاتها الأطعمة الدهنية كان أداؤها أفضل في الاختبارات الإدراكية، وأدمغتها كانت تشيخ بشكل أبطأ من الفئران من المجموعة الثانية. ووفق «سبوتنيك»، يرجح العلماء أن فوائد الأطعمة عالية الدهون للدماغ ترجع إلى إنتاج بروتين خاص.