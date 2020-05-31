كشفت تقارير تقنية ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي هواتف «آيفون» عبر رسالة «مضللة» تبدو كأنها إشعار من شركة «آبل»، غير أنها تنتهك خصوصية المستخدمين وتستولي بالكامل على حساباتهم الشخصية والبنكية حتى لو فعلوا خاصية إخفاء البريد الإلكتروني. ووفق موقع «إنغادجيت» التقني (الأحد)، اكتشف الباحث بافوك جيان الثغرة في نظام «تسجيل الدخول لآبل» ما يتيح لتطبيقات «الطرف الثالث» تجاوز إجراءاتها الأمنية. ورغم أن «آبل» كافأت جيان بـ100 ألف دولار أمريكي بعد اكتشافه الخلل الذي تزامن مع زيادة مشكلات الأمان في آيفون، رفضت الشركة تقديم أية أدلة على عدم اختراق حساباتها، وقالت: عالجنا الخلل بالكامل!