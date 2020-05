يتزايد أعداد المقبلين على خدمات البث الإلكتروني بمرور الوقت، تزامناً مع التزام أغلب سكان العالم بشروط الانعزال المنزلي تجنباً لتفشي فايروس كورونا (كوفيد-19)، وأصبح أغلبنا يستبدل الجلسات العائلية لمشاهدة الأفلام في المنزل بحفلات السينما التي اعتدنا حضورها قبل ظهور وباء كورونا.ومع تراجع أهمية دور العرض، تحولت كثير من شركات الإنتاج السينمائي إلى شركات البث الإلكتروني وأشرطة الفيديو لعرض أفلامها. ووفق تقرير لصحيفة «يوركشاير بوست» البريطانية، هذه أبرز الأفلام التي تخطت دور السينما إلى العرض المنزلي مباشرة في عام 2020.1- Misbehaviour (سوء تصرف)بطولة كيرا نايتلي وجوجو مباثا، ويدور حول مجموعة نسويات يصنعن خطة لتدمير مسابقة ملكة جمال الكون لعام 1970.صدر الفيلم في إنجلترا شهر مارس الماضي قبل أن تضطر دور العرض إلى إغلاق أبوابها إثر طفرة (كوفيد-19)، وعنه قررت شركة الإنتاج بث الفيلم للجمهور عبر يوتيوب وأمازون برام وأشرطة الفيديو المنزلية.2- Bloodshot (بلادشوت)بطولة فين ديزل وسام هيوين، وهو مقتبس من قصة مصورة تحمل نفس الاسم.يتناول فيلم الخيال العلمي قصة جندي بحرية أمريكي أعيد بعثه بعد قتله وزوجته، من قبل مجموعة علماء حولوه إلى بطل خارق يدعى «بلادشوت». يتوفر الفيلم حالياً على مواقع إلكترونية عدة منها يوتيوب ومتجر قوقل، بعد أن تم عرضه في السينما لأسبوع واحد.3- Vivarium (فيفاريوم)بطولة إيموجين بوتس وجيسي آيزينبرج، ويتناول قصة ثنائي محتجز في منزله دون قدرة على الخروج للعالم الخارجي.الفيلم يشبه واقعاً يعيشه أغلبنا، وهو متاح على موقع يوتيوب وقوقل بلاي وأمازون برايم حالياً، ومن المتوقع أن يطرح على أشرطة دي في دي 25 مايو القادم.4- Artemis Fowl (آرتميس فاول)بطولة فيرديا شاو وجوش جاد، ويتناول الرحلة الملحمية للطفل أرتميس فاول ذي الـ 12 ربيعاً، الذي يتحدى حضارة قديمة خلال سعيه لكشف غموض اختفاء والده المفاجئ. وكان من المفترض طرحه في دور العرض نهاية شهر مايو الجاري، إلا أنه أصبح متاحاً للعرض على شبكة ديزني بلاس حالياً، ومن المتوقع أن يصدر للعرض المنزلي 12 يونيو.5- The Hunt (الصيد)بطولة هيلاري سوانك وإيما روبرتس، ويتناول الفيلم 12 شخصاً يحاولون تجنب تعرضهم للصيد والقتل على يد مجهولين.تعرض الفيلم لتأجيل طرحه في دور العرض أكثر من مرة، وأصبح الآن متاحاً للعرض المنزلي على موقع أمازون برايم، ومن المتوقع أن يصدر على أشرطة دي في دي 9 يونيو.6- The Way Back (ذا واي باك)بطولة بت أفليك، ويتناول لاعب كرة سلة متقاعداً يدعى جاك كامينجهام، يعود إلى شغفه القديم وهذه المرة كمدرب كرة سلة في جامعته القديمة، يصارع إدمانه في محاولة لتغيير حياته كلياً. يتوفر الفيلم للعرض على أمازون برايم وأشرطة دي في دي.7- The King of Staten Island (ملك جزيرة ستاتن)فيلم كوميدي مقتبس عن حياة الكوميديان الأمريكي بيت ديفيدسون، الذي نشأ بجزيرة ستاتن، حيث يتتبع الفيلم بداية دخوله عالم ستاند أب. يتوفر عرض الفيلم منزلياً 12 يونيو.8- The Lovebirds (ذا لاف بيردز)بطولة كميل نانجياني وعيسى راي، ويدور حول ثنائي على وشك الانفصال إلا أن حياتهما تأخذ منحنى مثيراً بعد تورطهما في عملية قتل. كان من المفترض طرح الفيلم في دور العرض أبريل الماضي، وهو متاح للعرض على نتفليكس حالياً.9- Inheritance (الوراثة)بطولة ليلي كولينز وسايمون بيج، ويتناول قصة وريثة رجل ثري ذي نفوذ يتوفى فجأة ويتركها تحمل عبء معرفة سر قادر على تدمير حياة عائلتها.كان من المفترض طرح الفيلم في دور العرض 22 مايو الجاري، إلا أن الأزمة تسببت في طرح «أونلاين» في نفس التوقيت.10- Trolls World Tour (ترولز وورلد تور)يشارك في الأداء الصوتي دوين جونسون (ذا روك) وريتشل بلوم. ويستكمل الفيلم أحداث الجزء الأول الذي صدر عام 2016، مستعرضاً مغامرة جديدة للترولز. فيما يتوفر حالياً على يوتيوب وقوقل بلاي وأمازون برايم.