عرضت صحيفة واشنطن بوست 4 سيناريوهات لمواجهة وباء كورونا، وحذرت الصحيفة في تقرير لها أمس (الإثنين)، من أن استمرار حركة العامة دون قيد سيتسبب في تفش كبير يجعل من الصعب السيطرة على الفايروس لاحقا.وقد أظهرت المحاكاة بلغة الأرقام صورة عامة عن انتشار الفايروس خلال الفترة القادمة في الولايات المتحدة. ففي الوقت الحالي، تزداد أعداد الإصابات بوتيرة ثابتة، إذا استمرت على هذا النهج، وسيصاب 100 مليون شخص بالفايروس بحلول مايو القادم، لذا تم وضع 4 سيناريوهات للتعامل وهي:1- التحرك دون رقابة (السيناريو الأخطر)2- الحجر الإلزامي (هوبي مثالا)3- البقاء في المنزل4- التباعد الصارم (أنجح السيناريوهات)والسيناريو الأخير هو الأنجح ولكنه أصعب، ويسمى التباعد الصارم، ويسمح من خلاله لفرد واحد من كل 8 بالتحرك. وفي هذه الحالة فإن 148 شخصا لن يتعرضوا للإصابة أصلا. ومقابل كل 32 مصابا، يقف 20 متعافيا.