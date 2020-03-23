أبلغت نجمة أفلام الجاسوس جيمس بوند أولغا كوريلينكو (40 عاماً) متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي أمس أنها تعافت تماماً من إصابتها بفايروس «كوفيد-19» المسبب لوباء كورونا الجديد. ونشرت صورة لها وهي تحمل طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، وهي ترتدي كمامة أمام مدفأة منزلها. وقالت إنها ستقضي بقية وقتها في التأمل، والاستمتاع بالحياة مع طفلها. وأوضحت لمتابعيها أنها عانت أسبوعاً من الأوجاع، والحمى الشديدة، والصداع. وزادت: «في الأسبوع التالي زالت الحمى، وبدأت أشعر بسعال خفيف، وإرهاق شديد. وبنهاية الأسبوع الثاني بدأت أتحسن بشكل ملموس، وإن كان السعال يعاودني في الفترة الصباحية. لكنني شفيت تماماً». وذكرت أن درجة حرارتها ارتفعت إلى 38.9 درجة مئوية. وقالت لمتابعيها الذين يزيد عددهم على 615 ألفاً إنها موجودة في بيتها في لندن، ولا تعاني مضاعفات.وفي واشنطن، قال لاعب كرة السلة الأمريكي رودي غوبرت بورغاريل، الذي تم تشخيص إصابته بفايروس كورونا الجديد، إنه شعر في بداية إصابته بفقدان حاستي الذوق والشم. وتساءل: «هل أنا وحدي أم أن كل المصابين مروا بتلك الأعراض؟». وقالت مجلة أطباء الأنف والأذن والحنجرة في بريطانيا أمس إن تلك الأعراض تم تشخيصها لدى مصابين في كوريا الجنوبية، والصين، وإيطاليا. ورجحت أنها من أعراض الإصابة بالفايروس في مراحلها الأولى. وقال اختصاصي الأنف والأذن الأسترالي سايمون كارني لبلومبيرغ أمس إن من الضروري نشر مثل هذه المعلومات لتكون تحت تصرف السلطات الصحية لتقوم بدراستها في سياق البحث عن علاج للفايروس.