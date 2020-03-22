كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أنه يحق لولي الأمر معاقبة من يتعمد نقل العدوى وفايروس كورونا للغير بمخالطتهم بالقتل تعزيراً.

وأكد المنيع في تصريح لـ«عكاظ» أن الخروج من المنزل والتجمعات رغم تحذيرات الجهات المختصة في الدولة يعد جريمة وأذية وضررا للمسلمين ومخالفة لولي الأمر.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه في حال كان الشخص مصابا بالمرض وقاصدا الفتك بعباد الله فهذا يعتبر من أشر خلق الله، لافتاً إلى أنه في حال كان لا يعلم بل مستهتر وغير مكترث بأوامر ولي الأمر فهو يعتبر عاصيا، مستشهداً بما ذكره الله في كتابه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ». وأشار إلى أن عصيانه يستحق العقوبة المناسبة له، إلا أن مسألة النظر في إذا ما كان قاتلاً عمداً فيها نظر.