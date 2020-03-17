وجه أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) بتفعيل خدمة «الاستدعاء الإلكتروني» على موقع الإمارة من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر» بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.وتمكّن خدمة الاستدعاء الإلكتروني المستفيدين من إرسال طالباتهم إلكترونياً إلى الإمارة من أي مكان، وفي أي وقت، واستقبال الرد عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإمارة، بناء على ما اتخذته حكومة المملكة من تدابير وقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، ونظراً لصدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية، والأمنية، والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.