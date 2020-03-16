أعلنت إدارة المساجد والدعوة في بيشة، اختيار 10 مساجد جديدة، أضيفت إلى 7 أعلن عنها الأسبوع الماضي، لإقامة صلاة الجمعة فيها اعتبارا من يوم الجمعة القادم، وفقا لخطاب أصدره مدير إدارة المساجد في المحافظة ظافر وهيب الشهراني، بناء على تعميم مدير فرع الوزارة بعسير، المبني على توجيه وزير الشؤون الإسلامية بشأن النظر فورا في حصر الجوامع المزدحمة بالمصلين وقت صلاة الجمعة، وتحديد القريبة منها لتقام فيها مؤقتا.كما وجهت الإدارة بإغلاق جميع دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد والجوامع، ضمن عدة خطوات اتخذتها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد لمواجهة فايروس كرونا.