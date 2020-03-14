دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، كبار السن ومن يعاني أمراضا مزمنة أو ضعفا بالمناعة من المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة بالعاصمة لندن.يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، ابتداءً من الساعة الـ11 من صباح غدا (الأحد).وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.وقال بيان السفارة إن الإجراءات المتعلقة بذلك سوف تُعلن خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.ونشرت السفارة أرقام التواصل مع لجنة مختصة، سواء عبر الاتصال الصوتي، أو عبر تطبيق الرسائل «واتساب» على الأرقام التالية:0044755572461500447387987569004474710711050044755737085600447733989371