أعلن مصرف الراجحي التطبيق الفوري لبرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص، بتأجيل دفع التزامات مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.وقال المصرف إن خطوة الدولة تأتي للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فايروس كورونا المستجد، ودعما للقطاع الخاص، وتمكينا له للقيام بدوره في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.