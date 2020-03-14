وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً، في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والحدّ من مخاطر انتشاره.كما أصدرت الوزارة لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، ابتداءً من غد (الأحد).جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فايروس كورونا، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، لمنع انتشار هذا الفايروس، المتعلقة بالتعقيم والتهوية في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها.