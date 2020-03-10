استقبلت أسرة آل هنيدي المعزين والمواسين في فقيدهم الدكتور حامد محمد هنيدي، الذي انتقل إلى رحمة الله وصُلي عليه بمسجد الجفالي ودفن بمقبرة أمنا حواء.والفقيد شقيق كل من الفريق متقاعد عبدالعزيز، عبدالكريم، وغازي وفاطمة "رحمهما الله"، ووالد عصام عبدالرحمن، محمد، عبدالله، سوسن، فاتنة، ندى، ونجوى.واليوم (الثلاثاء) ثاني أيام العزاء بمنزل الأسرة حي الأندلس شارع الطائفي مقابل فندق الرمال.