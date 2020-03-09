أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ على مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب، للاستمرار في العملية التعليمية، موضحاً أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، وإجراء احترازي لا يدعو للقلق، يتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فايروس كورونا.

جاء ذلك، خلال تفقد وزير التعليم اليوم (الاثنين) عمل الوزارة في تطبيق «المدرسة الافتراضية» بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وزار مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، مطلعاً على وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع، كما تابع معاليه بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي، على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: youtube.com/dorosien.

واطلع الدكتور آل الشيخ على مراحل التطبيق والإجراءات التي اتخذت حفاظاً على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهمات التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.