كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني أمس (السبت)، عن تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج التنمية الحضرية والعمرانية في جنوب العلا، التي ستكون المحطة الأولى للبدء في مشروع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمحافظة وفق المخطط الشامل ورؤية العلا التي دشنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان، معلنا عن موعد استقبال طلبات رخص البناء والأنشطة التجارية في منطقة جنوب العلا، الموافق 15 مارس 2020.وأشار المدني إلى أن الهيئة ستدشن استوديو خاصا للتصميم المعماري بإشراف فريق التخطيط في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لدعم التوعية بالإرشادات الجديدة للتصميم والبناء المعماري وتقديم خدمات استشارية لأهالي العلا.ونوه إلى أن المرحلة الأولى من استقبال طلبات رخص البناء والأنشطة التجارية ستضم أجزاءً من أحياء العزيزية والسلام ومخطط منح (ب) بجنوب المحافظة، وهي المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، كما سيسمح لملاك الأراضي في تلك المنطقة ببناء عقارات سكنية أو تجارية.وقال المدني: «الهيئة عملت على رفع مهارات قرابة 3500 فرد من أهالي المحافظة وتم استحداث أكثر من 900 وظيفة في مجال السياحة والبرامج التدريبية النوعية».