لم تبقى سوى ساعات، ليودع العالم سنة أخرى بعد أن يُحزّم عام 2019 حقائبه تاركًا وراءه كثيرًا من الأحداث الاستثنائية والمتسارعة في شتى مجالات الحياة، تصدرت قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه لمحة نستذكر فيها أبرز الأحداث:• حرائق الأمازون• رعشة ميركل• مقتل البغدادي• عزل البشير• اكتتاب أرامكو• مظاهرات لبنان• مظاهرات العراق• مواسم السعودية• خسوف الشمس• عالمية الهلال• عكاظ الجديدة