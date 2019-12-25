أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقال 5 وجهات دولية، ووجهتين داخليتين إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.وبينت أن الوجهات الداخلية من جدة إلى الدمام، والقصيم، بينما تشمل الوجهات الدولية من جدة إلى القاهرة، بيروت، الخرطوم، الكويت، ونيروبي، ابتداءً من الأحد القادم، عبر الناقل الوطني الخطوط السعودية (ذهاباً وإياباً)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوجهات الداخلية والدولية التي نُقلت للمطار الجديد 42 وجهة محلية ودولية.وأوضحت هيئة الطيران أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وستُنقل الرحلات بشكل تصاعدي وتدريجي .يذكر أن الخطوط السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ35 وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.