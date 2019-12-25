كشف وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق الخيال عن دعم إدارة الجامعة للتطوير والتحديث ورسم الإستراتيجيات وتنفيذها.‫وأوضح الخيال أن نظام الجامعات الجديد الذي تم إقراره أخيرًا سيمكِّن الجامعات من دعم مراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال بالجامعات وتعزيز الإنتاج المعرفي، إضافة إلى تطوير وتفعيل اللوائح الخاصة بالجمعيات العلمية والكراسي البحثية.‫وعن البرامج والمبادرات التي تقدمها الوكالة أشار إلى أن الوكالة تضم العديد من القطاعات التي تحرص على التحول لمجتمع المعرفة مرتكزةً على تطوير الأعمال وتنمية جوانب الابتكار والإبداع لخدمة المجتمع الجامعي والمحلي في ذات الوقت، عبر قطاعات مثل «وادي جدة» الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، والوقف العلمي ومدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ومعهد البحوث والاستشارات، وغيرها ما يشكِّل دعامة قوية لتحويل الجوانب العلمية والمعرفية إلى واقع ملموس وتنمية مصادر الاستثمار والدخل.‫وأكد الخيال أن جائزة «مدير الجامعة للإبداع» أنشئت لإظهار الأعمال الإبداعية والجوانب المميزة التي تسهم بها الجامعة على مستوى البيئة الأكاديمية والمجتمع المعرفي.‫وشدَّد على أن جامعة الملك عبدالعزيز عززت اهتمامها بخدمة البحث العلمي ورفع مستوى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير مراكز البحث العلمي لديها العلمية منها والتقنية مع حاضناتها المتنوعة.