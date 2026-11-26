قال ما يقارب نصف المشاركين في استطلاع أجراه يودل في المملكة العربية السعودية إنهم لا يخططون لإنفاق أي مبلغ خلال الجمعة البيضاء. وشكّلت نسبة 48.1% التي اختارت هذه الإجابة الفئة الأكبر في استطلاع الإنفاق. وفي استطلاعين مرتبطين، أشار المستخدمون إلى جاذبية العروض، ومدى ثقتهم بالخصومات المعلنة، وحاجتهم الفعلية إلى المنتج، بوصفها عوامل تحدد قرارهم بالشراء.

وأجرى يودل الاستطلاعات التطوعية الثلاثة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2026. ومن خلال منصة يودل، يمكن للمستخدمين مناقشة قراراتهم اليومية مع أفراد مجتمعاتهم المحلية. وفي استطلاعات الجمعة البيضاء، أجاب المشاركون عبر تطبيق يودل عن أسئلة حول ما يخططون لشرائه، والمنتجات التي تثير اهتمامهم، وما قد يدفعهم إلى التراجع عن الشراء.

الأزياء ومستحضرات التجميل تتصدر خيارات المنتجات

وفي الاستطلاع الذي أجراه يودل حول ما يجذب المشاركين للإنفاق خلال الجمعة البيضاء، جاءت الأزياء ومستحضرات التجميل في صدارة فئات المنتجات الأكثر اختياراً، إذ استحوذت على 26.6% من إجمالي الإجابات. وتلتها الإلكترونيات بنسبة 16.6%، ثم الأجهزة المنزلية والأثاث بنسبة 8.7%. وتُظهر هذه الأرقام الفئات التي اختارها المستخدمون عند سؤالهم عما يجذبهم إلى الإنفاق قبيل موسم التخفيضات.

وسأل استطلاع منفصل المستخدمين عن مدى تقدمهم في خطط التسوق. وقال 8.3% فقط إنهم حددوا بالفعل ما سيشترونه، فيما أفاد 33.5% بأنهم يتصفحون العروض، وقال 36.2% إنهم سيشترون إذا كان العرض مغرياً بما يكفي، وهي الإجابة الأكثر شيوعاً على هذا السؤال. في المقابل، قال 22% إنهم لا يثقون بالعروض.

وبالنسبة لتجار التجزئة، توضح هذه الإجابات الفرق بين جذب الانتباه وإتمام عملية البيع. فنحو ثلث المشاركين كانوا يتصفحون العروض، بينما قالت الفئة الأكبر إن قرار الشراء يعتمد على العرض نفسه. وكانت كلتا الفئتين أكبر بكثير من نسبة من حسموا قرار الشراء مسبقاً.

الحاجة والثقة تحددان قرارات الشراء

وعند سؤالهم عما قد يدفعهم إلى التخلي عن عملية شراء خلال الجمعة البيضاء، قال 42.9% من المشاركين إنهم لا يحتاجون إلى المنتج. وجاءت الخصومات المضللة في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بنسبة 42.6%. وقال 7.6% إنهم قد يتراجعون عن الشراء إذا وجدوا المنتج نفسه بسعر أقل في مكان آخر، بينما أشار 6.8% إلى رسوم التوصيل.

وتشير الإجابتان الأبرز إلى سؤالين مختلفين كان المتسوقون يوازنون بينهما: الأول هو ما إذا كان المنتج يستحق الشراء من الأساس، والثاني هو ما إذا كان التوفير المعلن جديراً بالثقة. كما أسهمت مقارنة الأسعار ورسوم التوصيل في تقييم بعض المستخدمين لقيمة العرض.

نوايا الإنفاق في ست مدن

ومن بين المدن الست الأكثر مشاركة في استطلاع الإنفاق الذي أجراه يودل، سجّلت مكة المكرمة وبريدة أعلى نسبة من المشاركين الذين قالوا إنهم لا يخططون للإنفاق، بواقع 51% لكل منهما. وبلغت النسبة 46% في كل من جدة والمدينة المنورة، و45% في الدمام، و43% في الرياض. وفي كل مدينة من المدن الست، اختار أكثر من أربعة من كل عشرة مشاركين هذه الإجابة.

وقدّمت تعليقات مستخدمي يودل أمثلة على طريقة تعامل الأفراد مع هذا القرار. فقد كتب أحد المشاركين في الرياض: «سأشتري فقط ما أحتاجه فعلاً». فيما تساءل مستخدم في جدة عن جدوى شراء منتج لمجرد الإعلان عنه بخصم، مشيراً إلى أن العروض متاحة على مدار العام.

وترصد إجابات استطلاعات يودل ثلاثة جوانب من قرارات التسوق قبيل الجمعة البيضاء: ما ينوي المستخدمون إنفاقه، وما إذا كان العرض قد يقنعهم بالشراء، وما قد يوقف عملية الشراء. ويضيف التوزيع حسب المدن منظوراً محلياً لنوايا الإنفاق، في حين توضح التعليقات كيف يوازن المستخدمون بين حاجتهم إلى المنتج وجاذبية الخصم.

وتمثل هذه النتائج آراء ونوايا مستخدمي يودل الذين اختاروا المشاركة. ولم تكن هذه الاستطلاعات التطوعية مسحاً تمثيلياً على المستوى الوطني للمستهلكين في السعودية، ولا توقعاً لمبيعات التجزئة الفعلية.