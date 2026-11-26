أكد مختصون اقتصاديون لـ«عكاظ» أن مبادرة دعم أجور السعوديين عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تمثل خطوة اقتصادية مهمة لتعزيز استقرار سوق العمل، والمحافظة على الوظائف الوطنية، ومساندة المنشآت المستحقة في مواجهة الضغوط المالية، بما يسهم في استدامة أنشطتها الاقتصادية وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله أحمد المغلوث أن المبادرة لا تقتصر على تقديم دعم مالي للعاملين السعوديين، بل تمتد آثارها إلى حماية المنشآت من التعثر والمحافظة على استمرارية أنشطتها الاقتصادية، مبيناً أن تمكين المنشآت من تجاوز ضغوطها المالية والوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين يحافظ على دورة الإنتاج والتشغيل، ويسهم في تنشيط الإنفاق الاستهلاكي.

وأشار إلى أن المحافظة على الوظائف الوطنية تعزز الثقة في سوق العمل وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأضاف أن الدعم يسهم في تقليل احتمالات تسريح الموظفين، خصوصاً في المنشآت التي تواجه ضغوطاً مالية مؤقتة، إذ تمثل الأجور أحد أكبر بنود التكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن تخفيف هذا العبء يمنح المنشآت فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية بدلاً من تقليص العمالة، فضلاً عن توفير تكاليف الاستقطاب والتدريب والتأهيل، والمحافظة على الخبرات المتراكمة ورأس المال البشري.

وبيّن المغلوث أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لكنها الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية وارتفاع التكاليف التشغيلية، ما يجعل دعم الأجور أداة لتخفيف الضغوط المالية ومنحها مساحة أكبر للاستمرار والتكيف مع المتغيرات، مؤكداً أهمية توظيف الدعم في إعادة هيكلة التكاليف ورفع الإنتاجية وتطوير نماذج الأعمال.

ولفت إلى أن المبادرة تعزز جاذبية الاستثمار من خلال إرسال رسالة للمستثمرين بأن الاقتصاد السعودي يمتلك أدوات مرنة للتعامل مع التحديات، وأن هناك اهتماماً باستدامة المنشآت وحماية رأس المال البشري، وهو ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويشجع على التوسع والاستثمار طويل الأجل.

من جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والكاتب الاقتصادي جمال بنون أن مبادرة دعم أجور السعوديين تمثل شبكة أمان لسوق العمل واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن بقاء الموظف في عمله يعني استمرار دخله واستهلاكه، والمحافظة على حركة السوق ودوران الاقتصاد، وأن الحفاظ على وظيفة قائمة أقل كلفة من محاولة خلق وظيفة جديدة.

وأوضح أن أثر المبادرة في حماية الوظائف يظهر بصورة مباشرة خلال فترات الضغوط المالية، إذ تكون الرواتب من أبرز البنود التي تفكر المنشآت في تخفيضها، مشيراً إلى أن تحمل الدولة جزءاً من أجور السعوديين لمدة ثلاثة أشهر يمنح المنشآت فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها دون خسارة كفاءاتها، مستشهداً بالأثر الذي تحقق خلال جائحة كورونا.

وأشار بنون إلى أن أهمية المبادرة تتضاعف بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، وأن تخفيف أعباء الرواتب قد يشكل فارقاً بين استمرار المنشأة وإغلاقها، بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030 الداعمة لنمو هذا القطاع.

وأضاف أن المبادرة تعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في بيئة الأعمال السعودية، من خلال تأكيد دور الدولة في مساندة القطاع الخاص خلال الظروف الاستثنائية، مبيناً أن الشعور باستقرار بيئة الاستثمار يمثل عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات على المدى الطويل.

وأكد بنون أن المبادرة تمثل معالجة مؤقتة ومرنة للظروف الاستثنائية، ويمكن أن تؤسس لنموذج أكثر فاعلية في التدخل المبكر لحماية الوظائف، بحيث لا يقتصر دور نظام "ساند" على معالجة التعطل عن العمل بعد وقوعه، بل يمتد إلى الإسهام في الحد من فقدان الوظائف قبل حدوثه.

الجلعود: دعم أجور السعوديين يعزز استقرار سوق العمل ويحمي المنشآت

وأضاف الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجلعود أن مبادرة دعم أجور السعوديين في منشآت القطاع الخاص تمثل أداة مالية إستراتيجية تتجاوز تقديم الإعانة المباشرة، لتؤدي دوراً مهماً في حماية القدرة الشرائية للأسر، والمحافظة على الجاهزية التشغيلية للشركات، وتعزيز استقرار سوق العمل.

وأوضح أن دعم الأجور يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال الحفاظ على مستويات دخل الموظفين وقدرتهم الشرائية، بما يدعم الطلب الاستهلاكي المحلي والناتج المحلي غير النفطي، إلى جانب تقليص فجوة تكلفة التوطين والمحافظة على الكفاءات الوطنية، والحد من احتمالات تسريح الموظفين.

وأشار إلى أن المبادرة تمنح المنشآت التي تواجه ضغوطاً مالية وتحديات في التدفقات النقدية مساحة أكبر للاحتفاظ بموظفيها، وتخفف من أعبائها التشغيلية، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بصورة أكبر بالتقلبات الاقتصادية ومحدودية الاحتياطيات النقدية، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستمرار أنشطتها ونموها.

وأكد الجلعود أن دعم الأجور يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويرفع ثقة المستثمرين، من خلال إبراز دور الدولة شريكاً فاعلاً للقطاع الخاص في مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتقاسم المخاطر، بما يعزز تنافسية المملكة وجهةً استثمارية مستقرة.

وشدد على أهمية تطوير المبادرة من معالجة مؤقتة للتحديات إلى أداة مستدامة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، عبر ربط الدعم بمؤشرات الأداء والإنتاجية، والاستثمار في رفع كفاءة رأس المال البشري، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والوظائف النوعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز استدامة التوظيف ونمو الأجور اعتماداً على إنتاجية السوق وكفاءة العاملين.

داغستاني: دعم الأجور يعزز إنتاجية القطاع الخاص ويهيئه لنقلة نوعية

وأضاف الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني أن مبادرة دعم أجور السعوديين تمثل ركيزة مهمة في منظومة الدعم الاقتصادي، إذ لا يقتصر أثرها على زيادة الدخل المتاح للموظفين، بل يمتد إلى إيجاد بيئة عمل أكثر استقراراً، تنعكس إيجاباً على مستويات الإنتاج وجودة الحياة.

وأوضح أن دعم الأجور يجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية لاستقطاب الشباب السعودي، خصوصاً في ظل التركيبة السكانية الشابة والتحولات المتسارعة في سوق العمل، وما تشهده من توسع في تمكين المرأة، مشيراً إلى أن المبادرة تهيئ القطاع الخاص لنقلة نوعية في التوظيف والإنتاجية، وتنوع فرص العمل والاستثمار.

وأشار داغستاني إلى أن تمكين القطاع الخاص يعزز دوره في المنظومة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، باعتباره قطاعاً يقوم على معايير الربحية والكفاءة، بما يسهم في حماية الاستثمارات واستقطاب المزيد منها، وترسيخ الاستقرار والاستمرارية والنمو.

وشدد على أهمية إخضاع المبادرة للتقييم العملي ومتابعة تطبيقها بمهنية عالية، للوصول إلى نموذج قابل للقياس والتطوير، يضمن استدامة أثرها ويمنح القطاع الخاص دوراً محورياً في النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن التجربة والتقييم والتعديل تمثل عناصر أساسية لبناء نموذج متكامل من التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز استدامته.

وأكد الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت زكي حافظ أن مبادرة دعم أجور السعوديين تمثل أداة اقتصادية مهمة لتعزيز استقرار سوق العمل وحماية الوظائف الوطنية، مشيراً إلى أن أثرها لا يقتصر على مساعدة المنشآت في تجاوز التحديات المالية المؤقتة، بل يمتد إلى تنشيط الطلب في السوق وتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال المحافظة على دخول الموظفين واستمرار إنفاق الأسر.

وأوضح حافظ أن دعم الأجور يساعد المنشآت التي تواجه تراجعاً مؤقتاً في المبيعات أو صعوبات في السيولة على الاحتفاظ بكفاءاتها الوطنية وخبراتها المتراكمة، بدلاً من الاستغناء عنها وتحمل تكاليف استقطاب موظفين جدد وتدريبهم عند تعافي النشاط.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الرواتب نسبة كبيرة من مصروفاتها الشهرية، إذ يخفف الدعم الضغوط على سيولتها ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والعملاء، مؤكداً أن توقيت وصول الدعم عامل مهم في الحد من تسريح العاملين.

وأضاف أن وضوح شروط الاستفادة من المبادرة ومدتها وآليات صرفها يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية، ويساعدهم على اتخاذ قرارات التوظيف والتوسع بثقة أكبر.

وشدد حافظ على أهمية تحويل المبادرة إلى نموذج مستدام يُفعّل عند الحاجة وفق معايير واضحة ولفترة محددة، مع التدرج في خفض الدعم مع تعافي المنشآت، بما يمنحها فرصة لتطوير مهارات موظفيها ورفع إنتاجيتهم وتعزيز قدرتها على تحمل الأجور من إيراداتها.

واختتم بالتأكيد أن المعيار الجوهري لقياس نجاح المبادرة يتمثل في عدد الوظائف السعودية التي أسهم الدعم في حمايتها، واستطاعت المنشآت المحافظة عليها حتى بعد انتهاء فترة الدعم.