سجّلت التجارة الخارجية السلعية للمملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر 2026م ما قيمته 189 مليار ريال، فيما حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 41 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية 115 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 74 مليار ريال، وفقاً لبيانات التجارة الدولية السلعية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات تصدّر المنتجات المعدنية قائمة أهم السلع المصدّرة بقيمة بلغت 87.7 مليار ريال، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بقيمة 6.2 مليارات ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 5.5 مليارات ريال.

وعلى صعيد الواردات، تصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها القائمة بقيمة 18.7 مليار ريال، تلتها عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة 8.7 مليارات ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 7.4 مليارات ريال.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدّرت كوريا الجنوبية وجهات الصادرات السعودية خلال سبتمبر 2026م، بقيمة بلغت 21.8 مليار ريال، تلتها الهند بقيمة تجاوزت 16.5 مليار ريال، ثم الصين بقيمة 14.9 مليار ريال، وفي المقابل تصدّرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى المملكة بقيمة 18.4 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 6 مليارات ريال، ثم جمهورية مصر العربية بقيمة 4.5 مليارات ريال.

وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية، (باستثناء إعادة التصدير) نحو 18.2 مليار ريال، في المقابل بلغت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) نحو 28.3 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات 38.3٪، وذلك بحسب البيانات الأولية.

وفيما يتعلق بوسائل النقل، تصدّر النقل البحري وسائل نقل الصادرات السعودية غير البترولية بقيمة بلغت 15.9 مليار ريال، تلاه النقل البري بقيمة 8.3 مليارات ريال، ثم النقل الجوي بقيمة 4.1 مليارات ريال، أما الواردات، فتصدّر النقل البحري وسائل نقلها بقيمة 45.2 مليار ريال، يليه النقل الجوي بقيمة 20.5 مليار ريال، ثم النقل البري بقيمة 8.4 مليارات ريال.

وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجال التجارة الخارجية، من خلال دعم نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.