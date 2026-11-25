أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تحولاً متسارعاً في قطاعي الإسكان والبلديات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، انتقل فيه العمل من مرحلة البناء إلى التمكين، مع التركيز على تطوير المدن ورفع جودة الحياة وتعزيز التوازن في السوق العقارية، بما يوفر السكن الملائم ويعزز جاذبية المدن للاستثمار وممارسة الأعمال.

وأوضح أن ما تحقق في قطاع الإسكان يعكس حجم التحول خلال فترة زمنية قصيرة، مشيراً إلى أن الميزانية التوسعية تؤكد استمرار تنفيذ مستهدفات الرؤية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً، لارتباط قطاعات الإسكان والبلديات والعقار بحياة المواطن واحتياجاته اليومية.

وأشار الحقيل في مقابلة مع قناة العربية إلى أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن ارتفعت من 47% إلى 67% خلال أقل من عشر سنوات، بنمو تجاوز 20%. ووصف ذلك بالتحول الكبير مقارنة بتجارب دولية، مستشهداً بسنغافورة التي ارتفعت فيها نسبة التملك من 27% إلى 57% بين عامي 1970 و1980، حين كان عدد سكانها يقارب مليوني نسمة.

وبيّن أن هذا التحول جاء نتيجة إعادة هيكلة قطاع الإسكان ضمن رؤية 2030، وفق أربعة مبادئ رئيسية هي العرض والطلب والأنظمة وتجربة العميل. وأكد أن التخطيط لا يقتصر على احتياجات السوق الحالية، بل يأخذ في الحسبان دخول نحو 100 ألف أسرة سعودية سنوياً إلى سوق البحث عن التملك، ما يتطلب استمرار توفير الوحدات السكنية وتنويع المنتجات بما يلائم احتياجات الأسر وقدراتها الشرائية.

وأضاف أن سياسات التوازن العقاري تستهدف معالجة تحديات السوق ومراعاة مختلف فئات الدخل، وفي مقدمتها الفئات الأشد حاجة. وذكر أن قرابة 17 ألف أسرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي تمكنت من تملك منازلها خلال العام الحالي، فيما تستهدف الجهود الوصول إلى 20 ألف أسرة في عام 2027، عبر التملك أو الاستفادة من منفعة الوحدات السكنية، إلى جانب مواصلة خدمة نحو 100 ألف أسرة سنوياً في مسار التملك.

معروض الرياض والمنتجات المناسبة

وفيما يتعلق بزيادة المعروض العقاري في الرياض، أوضح الحقيل أن دخول أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي إلى مسارات التطوير لا يمثل بالضرورة الرقم النهائي؛ إذ يبدأ استحقاق سداد الفاتورة في الأول من يناير، ما قد يتيح دخول مساحات إضافية إلى منظومة التطوير. وأكد أن زيادة المعروض لا ترتبط بمسار واحد، بل تأتي نتيجة مجموعة من السياسات والمشاريع، من بينها مشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض والشركة الوطنية للإسكان، إلى جانب استمرار ضخ الوحدات السكنية في السوق.

وبيّن أن الرياض شهدت خلال عام 2026 خروج نحو 86 ألف وحدة سكنية، مقارنة بنحو 50 ألف وحدة أو رخصة سنوياً في السابق، بزيادة تقارب 70%. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى فجوة بنحو 360 ألف وحدة حتى عام 2030، لكنها انخفضت إلى نحو 315 ألف وحدة، مع إمكانية تقليصها أكثر باستمرار ضخ المعروض الجديد.

وشدد على أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الوحدات، بل يشمل توفير منتجات تناسب مختلف فئات الدخل والقدرات الشرائية، حتى لا يتحول نمو المعروض إلى وحدات لا يستطيع شراءها إلا عدد محدود من المستفيدين. ولفت إلى تغير نمط الحياة لدى بعض الأسر، التي باتت تفضل السكن في مجتمعات متكاملة تضم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية قريبة، حتى لو كانت مساحة الوحدة أصغر، مقابل الاستفادة من المرافق المحيطة.

وأضاف أن الوزارة توظف التقنية والبيانات لفهم سلوك المستفيدين واحتياجاتهم وقدراتهم الشرائية، وتقدم برامج تحفيزية للمطورين لتشجيع توفير وحدات بأسعار مناسبة للأسر، مؤكداً أن نجاح سياسات الإسكان يرتبط بقدرة السوق على تقديم المنتج المناسب للفئة المستهدفة.

وأوضح أن سياسات التوازن العقاري لا تقتصر على الرياض، بل تستهدف التنوع والاستقرار في مختلف مدن المملكة، من خلال مؤشرات تحدد توقيت التدخل وفق طبيعة السوق واحتياجات كل مدينة. ومن هذه المؤشرات ارتفاع الإيجارات بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد، بما قد يستدعي التدخل، في حين أن نمو المعروض بوتيرة أسرع من نمو الإيجارات لا يحمل الدلالة نفسها.

وأكد أن التوجه يقوم على السياسات الاستباقية بدل الاكتفاء بردود الفعل بعد ظهور التحديات، بحيث تساعد المؤشرات على توجيه البرامج التحفيزية والتطويرية في الوقت المناسب. وأضاف أن الدعم الحكومي يكون أكثر حضوراً في المراحل الأولى التي ترتفع فيها الحاجة إليه، ثم يتراجع تدريجياً كلما انخفضت الحاجة وأصبحت السوق أكثر قدرة على الاستمرار.

ولفت إلى أن أكثر من 61% من الأسر في المرحلة الأولى لم تكن لتتمكن من التملك لولا برامج الدعم السكني. وأشار إلى تحديات يواجهها القطاع، من بينها ارتفاع أسعار التمويل والتغيرات الجيوسياسية وتوقيت دخول المعروض إلى السوق، مؤكداً أن الجهات المعنية أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات والاستجابة لها بمرونة.

وأوضح أن الاستفادة من السكن لا ينبغي أن تقتصر على تملك المواطنين للمنازل، بل تشمل قدرة كل من يعيش في المملكة، مواطناً كان أو مقيماً أو زائراً، على إيجاد سكن تتناسب تكلفته مع قدرته واحتياجاته، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويرفع جودة الحياة.

المطورون وسلاسل الإمداد

وفيما يخص دور المطورين، أكد الحقيل حرص الوزارة على نجاحهم وبناء قطاع عقاري قادر على المنافسة. وقال إن بناء قدرات المطور السعودي كان من الأهداف الأساسية في بداية التحول، وأسهم ذلك في ظهور شركات وطنية تقدم منتجات متنوعة وذات جودة. كما أسهم دخول مطورين أجانب إلى السوق في رفع مستوى المنافسة والجودة وزيادة التنوع، مبيناً أن تقييم المنتج العقاري لا يعتمد على السعر وحده، بل يشمل جودة البناء والخدمات والمزايا التي تتضمنها الوحدة.

وأوضح أن تفاوت أسعار العقارات يرتبط بعوامل عدة، منها أهمية الموقع وحجم الطلب واكتمال الخدمات والقرب من مركز المدينة؛ إذ قد تتطلب المواقع البعيدة استثمارات أكبر في البنية التحتية، كما قد يقل الطلب عليها مقارنة بالمواقع المكتملة الخدمات والقريبة من المرافق الرئيسية.

وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء، قال إن تجربة جائحة كورونا عززت أهمية الاستعداد المسبق وتأمين سلاسل الإمداد. وذكر أن نحو 56% من مكونات المنتج العقاري محلية، فيما ترتبط النسبة المتبقية بعناصر وتكاليف أخرى، من بينها العمالة ومدخلات أخرى. وأسهم ذلك، إلى جانب سياسات التوطين ورفع المحتوى المحلي، في الحد من تأثر السوق بارتفاع أسعار بعض المواد، رغم تسجيل ارتفاعات في بعضها.

وأضاف أن العمل مستمر مع المطورين لتقديم حوافز ترتبط بنوعية المنتجات ومدى توافقها مع احتياجات السوق، على أن تعلن تباعاً خلال عام 2027. وأكد أن الهدف توجيه المعروض نحو المنتجات التي تلبي الطلب الفعلي وتناسب قدرات المستفيدين.

التمويل العقاري وتنويع مصادره

وأوضح الحقيل أن بناء منظومة إسكانية متكاملة يتطلب منظومة تمويل قوية، باعتبار التمويل ركيزة تساعد الأسر على التملك وتدعم استمرار نشاط السوق العقارية. وذكر أن التمويل العقاري ارتفع من نحو 150 مليار ريال إلى قرابة 960 مليار ريال منذ بداية البرنامج، كما ارتفعت حصته في القطاع المصرفي من مستويات تقارب 7% إلى نحو 27%، وفق الأرقام التي أوردها.

وأشار إلى أن أسواق رأس المال تمثل مصدراً رئيسياً للتمويل العقاري في اقتصادات عدة، إذ تصل مساهمتها إلى نحو 70% في الولايات المتحدة ونحو 30% في أوروبا، بينما لا تزال أقل من 3% في المملكة، ما يعكس فرصة لتطوير هذا المسار وتنويع مصادر التمويل.

وبيّن أن محفظة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تبلغ نحو 50 إلى 60 مليار ريال، مقارنة بحجم تمويل مصرفي وسوقي يقترب من 900 مليار ريال، الأمر الذي يشير إلى مجال واسع للنمو في سوق إعادة التمويل. وأضاف أن المرحلة الأولى من تطوير المنظومة ركزت على إنشاء البنوك محافظ للتمويل العقاري وتقديم التمويل للمستفيدين، فيما تركز المرحلة الثانية على إعادة التمويل عبر أسواق رأس المال، بما يتيح إعادة ضخ الأموال في البنوك واستمرارها في تقديم التمويل للأسر.

وأكد أن بناء الثقة مع المستثمرين الأجانب عنصر أساسي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الصكوك التي تصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تحظى بضمان حكومي، بحسب ما ذكره، وأن معدلات التعثر في التمويل العقاري بالمملكة تقل عن 0.5%. وقال إن ذلك يعكس مستوى الالتزام لدى الأسر السعودية في السداد، ولا سيما المستفيدين من تمويل المسكن الأول.

وقارن الحقيل بين التجربة السعودية والأزمة العقارية التي شهدتها الولايات المتحدة، موضحاً أن انخفاض معدلات التعثر في المملكة يعكس اختلاف طبيعة السوق ومستوى التزام المستفيدين، خصوصاً في تمويل المسكن الأول. وأضاف أن محفظة بنحو 27 مليار ريال طُرحت في بورصة لندن قبل نحو عامين، ضمن خطوات تعزيز حضور أدوات التمويل العقاري السعودية عالمياً وبناء ثقة المستثمرين من خلال الالتزام بسداد مستحقات الصكوك في مواعيدها.

وأشار إلى أن الطموح يتمثل في استقطاب نحو 20 مليار ريال سنوياً من الأسواق الخارجية وإعادة ضخها في البنوك المحلية، لدعم استمرار التمويل العقاري وتوسيع قدرته على تلبية احتياجات المستفيدين، بما يعزز استدامة منظومة الإسكان وينوع مصادر التمويل.

القدرة على تحمل تكلفة السكن

وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، أشار الحقيل إلى دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي تفيد بأن المملكة من الدول التي تتمتع بملاءمة جيدة في أسعار السكن مقارنة بمستويات الدخل. وقال إنه على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها بعض مناطق الرياض، فإن أسعار السكن في معظم مناطق المملكة لا تزال من المستويات الأقل عند مقارنتها بالدخل.

وأكد أن قرار التملك يجب أن يرتبط بقدرة الفرد والأسرة الشرائية، وبمدى توفر منتج لا يشكل عبئاً على الميزانية. وأضاف أن تكلفة السكن، سواء بالإيجار أو التملك، ينبغي ألا تستحوذ على نسبة مرتفعة من دخل الأسرة، إذ يعد وصولها إلى نحو 40% مستوى مرتفعاً يؤثر في قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأخرى.

وأوضح أن تقدير القدرة على تحمل تكاليف السكن يرتبط ببقية الالتزامات المعيشية، بحيث تبقى لدى الأسرة مساحة مالية لتغطية مصاريف التعليم والصحة والترفيه والرياضة وغيرها. وشدد على أن جودة الحياة لا تتحقق بمجرد امتلاك المسكن، بل بقدرة الأسرة على العيش فيه دون استنزاف الجزء الأكبر من دخلها.

وفي هذا الإطار، ذكر أن برنامج التوازن العقاري في الرياض يتابع مؤشرات الأسعار في 217 حياً، وقد شهدت بعض الأحياء انخفاضات تراوحت بين 15% و50%. وبيّن أن الانخفاضات الأكبر ظهرت غالباً في المناطق الطرفية، إلا أن انخفاض السعر لا يعني بالضرورة ملاءمة المنتج للمشتري، إذ ينبغي النظر إلى الموقع والخدمات والقرب من المدينة ومقومات المنطقة.

وأشار إلى أن شراء مسكن بقيمة مليون ريال في منطقة لا يعني أنه يعادل مسكناً بالقيمة نفسها في منطقة أخرى، لاختلاف الموقع والخدمات والبنية التحتية والارتباط بمراكز المدينة. وأكد أن الهدف من السياسات التصحيحية هو الوصول إلى أسعار أكثر ملاءمة للقيمة الفعلية للعقار، بما يتيح للتاجر ممارسة أعماله وللساكن الاستقرار والراحة.

وشدد على أن المقصود ليس خفض الأسعار لمجرد الخفض، بل تحقيق التوازن بين قيمة العقار ومقوماته وقدرة المستفيد على تحمل تكلفته، سواء كان الاستخدام للسكن أو لممارسة الأعمال، مثل المكاتب والأنشطة التجارية. وعدّ ملاءمة الأسعار عنصراً أساسياً في جودة الحياة وقدرة المدن على جذب السكان والمستثمرين.

خمسة محاور لتطوير المدن

وفيما يتعلق بالقطاع البلدي، أوضح الحقيل أن العمل خلال السنوات الثلاث الماضية انتقل من التركيز على البناء وتوفير البنية التحتية إلى مرحلة التمكين. وقال إن القطاع البلدي من أكثر القطاعات اتصالاً بالحياة اليومية، إذ تمتد الخدمات البلدية من داخل المنزل إلى الطرق والإنارة والحدائق والنظافة والتراخيص والخدمات المرتبطة بالأنشطة التجارية والغذائية.

وأشار إلى أن إستراتيجية القطاع تقوم على خمسة محاور رئيسية تنظر إلى المدن بوصفها منظومة متكاملة، بدلاً من التعامل مع الخدمات والإجراءات بصورة منفصلة.

ويتمثل المحور الأول في جودة الحياة، عبر توفير بيئة حضرية تتيح للسكان الوصول إلى المساحات العامة والحدائق والممرات ضمن مسافة مشي مناسبة تصل إلى نحو 800 متر. وذكر أن نسبة السكان القادرين على الوصول إلى مناطق مفتوحة في المملكة بلغت 77%.

أما المحور الثاني فهو المشهد الحضري، الذي لم يعد يقتصر على جودة الشوارع والإنارة، بل يشمل المدينة بوصفها مشهداً متكاملاً يعكس هويتها العمرانية وطابعها الخاص. وأوضح أن العمل شمل تطوير 19 هوية عمرانية بقيادة ولي العهد، لإبراز خصوصية المدن وتعزيز هويتها البصرية، إلى جانب خفض مستويات التشوه البصري والوصول بها إلى أرقام منخفضة.

ويتمثل المحور الثالث في جاذبية المدن للاستثمار. وأكد الحقيل أن القطاع الخاص محرك أساسي لبناء المدن وتنشيط اقتصادها، لذلك ركزت الجهود خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير نحو 30% من المناطق الأكثر أهمية في المدن، التي تضم نحو 80% من السكان والزوار والسياح، والعمل على جعلها جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن التطوير شمل تهيئة البيئة المناسبة لافتتاح المطاعم والأنشطة التجارية والترفيهية، إلى جانب مراجعة اللوائح والأنظمة للتأكد من أنها لا تعيق المستثمر، بل تشجعه وتمكنه من ممارسة أعماله. وأوضح أن جاذبية المدن تشمل أيضاً قدرتها على استقطاب الكفاءات والمواهب، إذ يسهم توفر المصانع والأنشطة الاقتصادية والخدمات في إيجاد فرص العمل وتوفير بيئة مناسبة للعيش والعمل.

أما المحور الرابع فهو استدامة المدن؛ فالمدينة، بحسب الحقيل، لا ينبغي أن تكون جميلة فحسب، بل قادرة على الاستمرار ومواجهة التحديات والمخاطر، بما فيها الظروف الجوية والرقابة على الخدمات وسلامة الغذاء والصحة العامة. وأشار إلى أن الأتمتة والتحول الرقمي عززا قدرة الوزارة على متابعة المدن ورصد المؤشرات، إذ تشمل التغطية الإلكترونية نحو 95% من مناطق المملكة، ضمن التوجه نحو وزارة ذكية تتابع حجماً كبيراً من البيانات والخدمات.

ويتمثل المحور الخامس في كفاءة العمل داخل المدينة، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الخدمية، مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه، لأن إدارة المدينة تتطلب تناغم الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات. وأكد أن الوزارة تعمل على وضع معيار لكل مدينة وقياس مستوى تقدمها وفق هذه المحاور، بما يساعد على تحديد جوانب التحسن وتعزيز كفاءة الأداء.

وقال الحقيل إن المحاور الخمسة تجعل النظرة إلى المدينة أكثر شمولاً، فلا يقتصر التركيز على الإجراءات البلدية المنفردة، بل يشمل تكامل الخدمات وجودة الحياة وجاذبية الاستثمار والاستدامة وكفاءة التشغيل. وأضاف أن المرحلة الأساسية من البناء اكتملت، وأن العمل منذ العام الماضي يتجه بصورة أكبر نحو التمكين، للاستفادة من البنية التحتية والمشاريع المنفذة وتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية.

واستشهد بتجربة حائل، حيث أُطلق مشروع لتطوير وسط المدينة، ما أسهم في جعل المنطقة أكثر جاذبية وزيادة إقبال السياح عليها، وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتوفير فرص للتوطين والتوظيف.

وأضاف أن تحسين جودة المدن يخلق تنافساً إيجابياً بينها، ويدفع القطاع الخاص إلى تقديم مطاعم أفضل ومحلات وأنشطة ترفيهية أكثر تنوعاً، ويزيد جاذبية المدينة للسكان والزوار والعاملين، إلى جانب تعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمواهب.

واختتم الحقيل بالتأكيد على أن نجاح المدن لا يقاس بما تضمه من طرق ومبانٍ وخدمات فحسب، بل بمدى ملاءمتها لحياة السكان واحتياجات أسرهم من تعليم وصحة وترفيه وأنشطة يومية. وقال إن المستثمر لن يجد حافزاً لافتتاح مدرسة أو مستشفى أو مشروع جديد في مدينة لا توفر البيئة المناسبة للسكان والعاملين فيها.

وأكد أن الرؤية المستقبلية تقوم على تطوير مدن متكاملة تجذب الاستثمار والكفاءات، وتوفر بيئة معيشية مناسبة، وتحقق التوازن بين السكن والعمل والخدمات وجودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وينقل القطاعين البلدي والعقاري من بناء البنية الأساسية إلى تمكين المدن وتحقيق أثر تنموي مستدام.