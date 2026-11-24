تنظّم وزارة المالية غداً (الأربعاء) 15 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 25 نوفمبر 2026م، ملتقى ميزانية 2027م، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات الجهات الحكومية؛ لاستعراض أبرز التوجهات المالية والاقتصادية للمملكة، ومناقشة الأولويات التنموية وفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة، إلى جانب إبراز أثر القرارات الحكومية في حياة المواطن، في ظل عام استثنائي شهد متغيرات وتحديات عززت أهمية مرونة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

ويتضمن الملتقى حوارين رئيسيين وجلستين حواريتين، تستعرض مرونة المالية العامة، وتعزيز القدرات اللوجستية والتقنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة، بمشاركة عدد من الوزراء، لمناقشة تكامل السياسات المالية والاقتصادية مع الأولويات التنموية، ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

ويشهد الملتقى تقديم أربع قصص نجاح ضمن فقرة «قرار وأثر»، تستعرض جهود الجهات الحكومية في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والاستثمار في الإنسان، وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين تجربة المستفيد، وتحقيق التوازن العقاري، بما يسلط الضوء على أثر القرارات والمبادرات الحكومية في حياة المواطن، وانعكاساتها على جودة الخدمات المقدمة له.

ويأتي ملتقى ميزانية 2027م امتداداً لجهود وزارة المالية في تعزيز الشفافية والتواصل حول التوجهات المالية والاقتصادية للمملكة، وإبراز تكامل الجهود الحكومية في مواصلة مسيرة التحول الاقتصادي والتنموي، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية